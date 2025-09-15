Россиянка утонула в море в Абхазии

В Абхазии в акватории Гагры утонула 75-летняя жительница Рязани

Жительница Рязани утонула в море в акватории Гагры. Об этом сообщил «Sputnik Абхазия» со ссылкой на начальника ПСО по Гагрскому району Давида Бганбу.

По его словам, очевидцы обнаружили в море тело 75-летней россиянки и обратились в МЧС.

На место происшествия прибыли спасатели и сотрудники ГИМС.

Тело рязанской пенсионерки доставили в морг. Другие подробности произошедшего не раскрываются.

