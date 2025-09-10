Поисковики подсчитали число пропавших за лето детей в России

Более 250 случаев пропажи детей зафиксировали в России за лето 2025 года

Летом 2025 года в России зарегистрировали 253 случая исчезновения детей, из которых 227 нашли живыми, а 15 — погибшими. Еще по 11 несовершеннолетним поиски продолжаются. Об этом со ссылкой на пресс-службу проекта «Помощь в поиске детей» сообщила «Газета.ru» .

Самое большое число пропавших детей — 87 — зарегистрировали в июне, в июле их число незначительно сократилось — до 82, а в августе снова пошло в рост — до 84.

Среди регионов по числу пропавших детей лидируют Приморский край (60 случаев), Калининградская область (26 случаев), Свердловская область (19 случаев) и Кузбасс (13 случаев).

Авторы исследования подчеркнули, что высокий показатель пропажи детей может быть связан не столько с угрозами, сколько с качественной работой волонтеров, которые занимаются поисками и регистрируют все случаи.

В конце августа свердловские следователи объявили, что обнаружили пропавшего в городе Артемовске восьмилетнего мальчика после трех дней поисков. Ребенок утонул в затопленном карьере.

Следов насильственной смерти на трупе криминалисты не нашли, но для установления причин летального исхода направили тело на экспертизу.