На Урале нашли мертвым пропавшего восьмилетнего мальчика

В городе Артемовском утонул восьмилетний мальчик. Его тело на третий день после исчезновения нашли в затопленном карьере, сообщила пресс-служба Следственного управления Следственный комитет России по Свердловской области.

Мальчик ушел из дома на Загородной улице днем 26 августа и не вернулся. Вечером того же дня на берегу затопленного карьера в Артемовском нашли его одежду. Поиски продолжались три дня, тело ребенка обнаружили 28 августа в акватории.

«При внешнем осмотре телесных повреждений нет. Проведен осмотр места происшествия, продолжаются опросы местных жителей. Тело умершего направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — сообщил Следком.

Ранее на юго-западе Москвы 12-летняя девочка едва не утонула в бассейне. Ее волосы затянуло в решетку под водой, потребовалась госпитализация.