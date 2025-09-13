Заслуженный врач России Борис Ариэль утонул в Сестрорецке

Заслуженный врач России патологоанатом Борис Ариэль, предположительно, утонул в Сестрорецке. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В ведомстве уточнили, что поисковые работы вели в Курортном районе. В 16:40 по московскому времени тело утонувшего мужчины, предположительно врача Бориса Ариэля, обнаружили в 40 метрах от берега. Тело извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.

Заслуженный врач России 13 сентября ушел на прогулку в лес и пропал. Ариэль каждый день ходил по утрам гулять со скандинавскими палками. Во время поисков его вещи нашли возле озера Сестрорецкий Разлив.

За помощью к полиции и волонтерам обратился друг патологоанатома, который ждал его в гости. По данным 78.ru, Ариэля видели утром плавающим в озере. Мужчина заверил местных жителей, что с ним все хорошо.