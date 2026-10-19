Россиянка упала со скалы у водопада в Анталье и выжила

DHA: россиянка упала со скалы у водопада в Анталье

Россиянка упала со скалы у водопада в Анталье, ее госпитализировали. Об этом сообщило агентство DHA .

По данным СМИ, несчастный случай произошел 18 октября. Россиянка гуляла вместе с родственниками на тропе Ботанического сада. Женщина потеряла равновесие и упала с шестиметровой высоты. Очевидцы вызвали службу спасения.

Спасатели подняли пострадавшую и на носилках передали медикам. Пострадавшую доставили в городскую больницу, ее здоровью ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что российский парапланерист разбился после взлета со скалы в Турции. Российский спортсмен Александр Кишенет погиб в районе Ликийской тропы в турецком городе Фетхие.