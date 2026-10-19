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    Россиянка упала со скалы у водопада в Анталье и выжила

    DHA: россиянка упала со скалы у водопада в Анталье

    Фото: РИА «Новости»

    Россиянка упала со скалы у водопада в Анталье, ее госпитализировали. Об этом сообщило агентство DHA.

    По данным СМИ, несчастный случай произошел 18 октября. Россиянка гуляла вместе с родственниками на тропе Ботанического сада. Женщина потеряла равновесие и упала с шестиметровой высоты. Очевидцы вызвали службу спасения.

    Спасатели подняли пострадавшую и на носилках передали медикам. Пострадавшую доставили в городскую больницу, ее здоровью ничего не угрожает.

    Ранее стало известно, что российский парапланерист разбился после взлета со скалы в Турции. Российский спортсмен Александр Кишенет погиб в районе Ликийской тропы в турецком городе Фетхие.

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