В Карелии девушка упала с моста при попытке сделать красивое селфи

В Петрозаводске девушка сорвалась с моста, пытаясь сделать селфи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Карелия.

В ведомстве уточнили, что 20 июля в 22:21 в диспетчерскую сообщили о падении человека с моста на Комсомольском проспекте. Специалисты МЧС незамедлительно прибыли на место происшествия и увидели пострадавшую.

Девушка рассказала, что хотела сделать селфи, но сорвалась с моста. Телефон остался в руке, но на устройстве оставался только 1% заряда. Она успела позвонить сестре и сообщить о своем падении.

«Сестра сообщила об этом молодому человеку, он прибежал к мосту, вызвал скорую помощь и пожарных. Мы помогли сотрудникам скорой транспортировать девушку до машины на жестких носилках с наложением шейного воротника», — рассказал дежуривший в тот день караул спасателей.

Ранее в Пермском крае погибла женщина, сорвавшаяся со скалы «Камень Желтый» в попытке сделать селфи.