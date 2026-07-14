В Сахалинской области мужчина разбился насмерть, упав с Чертовой скалы

Недалеко от города Курильска мужчина умер после падения со скалы, следователи устанавливают обстоятельства ЧП. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Сахалинской области.

«Корсаковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Сахалинской области проводится процессуальная проверка по факту гибели мужчины», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, 14 июля мужчина сорвался с Чертовой скалы, которая находится в 44 километрах от Курильска. В итоге он скончался.

Ранее в Пермском крае две туристки сорвались со скалы Камень Желтый. Как сообщил в беседе с 360.ru очевидец произошедшего, одна из женщин погибла. Он отметил, что местность в этом регионе труднопроходимая и без троп. Перед смертью туристка сделала фото и успела помахать мужу.