В Таиланде арестовали россиянина за производство наркотиков, ему грозит казнь

Полиция Таиланда ликвидировала подпольную нарколабораторию по производству мефедрона в провинции Чонбури. В здании силовики задержали гражданина России, сообщило тайское издание Naewna .

Полиция и спецназ провели рейд 24 ноября 2026 года в районе Бангламунг недалеко от Паттайи. Подпольный цех работал в частном доме деревне Муокруга Хуай Яй. Местные власти сочли операцию столь серьезной, что возглавил ее командующий всем отделом полиции округа.

Нарколаборатория занимала одноэтажное здание вдоль дороги Чак Нгаео на участке площадью более 200 «квадратов». Арендаторы обтянули забор по периметру черной затеняющей сеткой, но этот декор только привлек внимание полиции.

Внутри оказался только один россиянин. Полиция провела обыск и изъяла лабораторные колбы, предполагаемые наркотики и бочки с перкусорами.

Эксперты подозревают, что подозреваемый синтезировал в этом доме мефедрон. В Таиланде это преступление карается наказанием вплоть до пожизненного заключения или смертной казни.