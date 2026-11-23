23 ноября 2026 23:55 Валико Джеджея встретили в Москве. Чем знаменит самый старый вор в законе Фото: Chatgpt & 360.ru Криминал

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Российские полицейские задержали в аэропорту Шереметьево Валико Джеджея, более известного в криминальных кругах как Вальтер. Старик остается одним из последних воров в законе, «коронованных» еще в СССР. Как он жил, чем занимался и зачем вернулся в Россию, где ему грозит немалый уголовный срок, выяснял 360.ru.

Кто такой Джеджея Валико Джеджея родился в 1946 году в абхазском селе Илори. Он начал свою криминальную карьеру с карманных и квартирных краж. На этом поприще Вальтер — так его прозвали — был «коронован» как вор в законе, то есть получил высший титул в иерархии любителей присвоить чужое. Говорят, будто это произошло, когда парню было всего 16 лет. Откуда взялась кличка, не ясно. Возможно все дело было в моде: одно время отечественные преступники любили переделывать имена на западный лад, например Рубен Татулян так стал Робсоном. А может быть, прозвище дали в честь пистолета Walther — он считался в криминальной среде символом решительности и подчеркивал высокий статус.

Интересно Сам Джеджея никогда не отрицал свой статус вора в законе даже перед сотрудниками уголовного розыска. А вот от «Вальтера» упорно открещивался: в марте 2016 года на профилактической беседе в полиции он заявил, что никакой клички у него нет, и все знают его как просто Валико.

Сколько раз Джеджея побывал за решеткой в открытых источниках не сообщается, известно лишь, что первый срок он получил где-то в 60-х, а последняя отсидка была в 80-х годах прошлого века. Выйдя на волю уже после развала Советского Союза, Вальтер быстро сориентировался в новой реальности. В СССР ворам в законе строго запрещалось заниматься легальной коммерцией. Однако советская власть приказала долго жить, а вместе с ней отвалились и многие неписанные правила. Так что Вальтер, пусть и не совсем открыто, а через родню, занялся ресторанным и игорным бизнесом. Однако главным его делом стали наркотики. Джеджея обустроился на Сахалине и наладил там крупный канал поставки «дури». Мелкие банды подмял под себя, а с серьезными местными криминальными авторитетами Александром Аксеновым и Василием Наумовым, известными в воровской среде как Аксен и Якут, наладил взаимовыгодное сотрудничество.

Фото: Сахалин. Алексей Никольский / РИА «Новости»

Война с Джемом Между тем с пришлым вором в законе не пожелал мириться лидер преступной группировки «Общак» Евгений Васин по кличке Джем. Он почитал весь Дальний Восток своей вотчиной и жестоко боролся с каждым, кто пытался вытеснить его отсюда. В его банду, образовавшуюся в середине 80-х, входили уголовники-рецидивисты, спортсмены, участники уличных шаек. Васин постоянно воевал с приятелями Вальтера — Аксеном и Якутом. Последний в 1999 году устал от постоянных перестрелок и попытался убить самого Джема. Покушение оказалось неудачным во всех смыслах: во-первых жертва осталась жива, а во-вторых тут же наябедничала воровской сходке. Якута объявили «вне закона», лишили всех регалий и объявили бойкот. Джеджея несмотря на это продолжил общаться с приятелем. Васин про это прознал и снова донес: дескать замечено грубое нарушение воровской этики, практически предательство. Однако Вальтер себя и свой титул вора в законе отстоял.

Фото: Артур Иванов в роли Джема, сериал «Лихие», 2024 год / YouTube

Разборки закончились со смертью Васина. Его люди подожгли кафе, хозяева которого отказались платить дань бандитам и пошли в милицию. Заживо сгорели четверо молодых людей, еще 20 посетителей получили тяжелые ожоги и отравления угарным газом. Убийц нашли быстро и группу бандитов вместе с Джемом отправили в СИЗО Хабаровска. Вскоре стало известно, что «хозяин Сахалина» мертв. По официальной версии — Васин скончался от сердечной недостаточности. Это вполне вероятно: Джем был алкоголиком, часто уходил в запои. Неофициально шептали, что главаря «Общака» убили конкуренты из криминального мира. Хоронили Васина роскошно. Проститься с ним съехались воры в законе со всей страны. Масса людей потоком шла в городской Дом культуры Комсомольска-на-Амуре, а потом сопровождали машину с покойным на кладбище. Этому событию посвятили пару статей даже федеральные СМИ. Спустя год Джеджея уехал с острова. Он понимал, что гибель Васина приведет к войне банд, которые будут рваться занять его место. Вместо себя Вальтер оставил грузинского вора в законе Чиро Шонию. Однако этот героиновый наркоман регулярно оказывался в центре скандалов и в итоге бежал из России в Грецию, где и умер от рака.

Интересно Якут пережил своего врага Джема на два года: в апреле 2003-го его застрелили в корейском Пусане. Говорят, это был «привет» от конкурентов из-за конфликта вокруг передела сфер влияния в рыбном бизнесе. Похоронили его, кстати, на кладбище в Ялте. Перед погребением на могилу завезли специальную смесь чернозема пополам с песком, чтобы цветы лучше росли. А изнутри яму обложили еловыми ветками.

Жизнь в Подмосковье Вальтер обосновался в Мытищах. Курировал разные бандитские группировки, в том числе воров на московских заправках, которые промышляли кражами из салонов машин. Не забывал и о личном бизнесе, который вел через родственников. Однако жить незаметно вор в законе не смог. Джеджеи употреблял наркотики. Не так, чтобы быть законченным зависимым наркоманом, но иногда позволял себе «расслабиться». В таком состоянии он и попался весной 2005 года, да еще и в карманах у него нашли более 20 граммов марихуаны. Однако Вальтер получил лишь девять месяцев условно. Второй раз в феврале 2008 года у 62-летнего Джеджеи обнаружили уже более пяти граммов героина. Пришлось отправиться на три года в колонию общего режима, причем на тот момент Вальтер был самым пожилым в России вором в законе, отбывавшим срок.

Фото: Илья Питалев / РИА «Новости»

Возвращение в Россию Освободившись, Джеджея съехал на Украину. Там он попытался занялся привычным делом — наладить каналы поставки наркотиков. Плюс принялся руководить контрабандой ширпотреба. Однако бизнес не пошел: в начале 2012 года криминального авторитета задержали в Киеве и принудительно выдворили из страны с пятилетним запретом на въезд. Долгая счастливая старость в России тоже не задалась: власти приняли закон об уголовной ответственности за сам факт звания вора в законе. Высшее положение в преступной иерархии карается сроком от восьми до 15 лет, штрафом до пяти миллионов рублей и ограничением свободы на срок от года до двух лет. Конечно, ворам в законе удостоверений не выдавали, так что документально доказать этот статус нельзя. Но тут достаточно лишь ответа на вопрос следователя. А отречься от своего звания на словах с фигой в кармане для криминальных авторитетов недопустимо — проще уж пустить себе пулю в лоб.

Интересно Во времена СССР генерал-майор внутренней службы Василий Сныцерев придумал и претворял в жизнь систему развенчания воров в законе. За годы работы расписку с отказом от криминальных традиций официально написали больше сотни преступников. Делалось это в «Белом лебеде», нынешней исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных города Соликамска Пермского края.

Джеджея, как и большинство его «коллег», уехал за границу. Последние годы он постоянно проживал в Черногории. Но недавно пришлось уехать и оттуда — срок визы истек. Перебрался было в Армению, но и оттуда попросили убраться. Тогда престарелый вор отправился в Москву, где его и встретили в аэропорту Шереметьево сотрудники МВД. Вальтер не стал ничего отвечать, на вопрос есть ли у него статус вора в законе. Единственное, что прояснил — причину прибытия. У 80-летнего бандита диагностировали двустороннюю пневмонию, вот и собрался лечиться на родине. После операции Джеджея пообещал покинуть территорию России.