Полиция Пензенской области возбудила уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Колышлейского района. В ходе обыска у молодого человека дома была обнаружена пластиковая бутылка с темно-зеленой жидкостью, пишет «Пенза-пресс» .

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством массой около 80 граммов. Подозреваемый дал признательные показания, заявив, что собрал наркосодержащие растения неподалеку от дома и изготовил наркотик для личного употребления.

Действия мужчины квалифицированы по статье УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.