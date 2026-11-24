В Пензенской области транспортные полицейские задержали 18-летнего юношу по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» .

Молодого человека поймали на железнодорожном перегоне Арбеково — Пяша сотрудники Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте. По данным ведомства, задержанный выполнял роль закладчика.

Во время личного досмотра, при проверке жилища подозреваемого и по координатам в его телефоне полицейские изъяли 14 свертков. Экспертиза подтвердила, что внутри находилось наркотическое вещество общей массой около семи граммов.

Следственный отдел возбудил уголовное дело. Фигуранта заключили под стражу, ему грозит до 15 лет лишения свободы.