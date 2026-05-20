Захарова назвала отношения России и Китая стратегически стабильными

Связи между Россией и Китаем носят не просто устойчивый, а стратегически устойчивый характер. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

По ее словам, российско-китайские отношения нельзя сравнить с лоскутным одеялом из случайных кусков. Их тщательно планируют, выстраивают и развивают, делая упор на укрепление фундамента.

Дипломат также прокомментировала состав делегации, которая прибыла в Китай вместе с президентом Владимиром Путиным, назвав ее представительной.

«Это не просто делегация туристов. Кстати говоря, эти люди регулярно посещают Китай. У них там бизнес, у них там свои интересы, у них там гуманитарные проекты развиваются», — отметила Захарова.

Визит приурочили к 25-летию подписания договора о добрососедстве. В поездку отправились вице-премьеры, министры, главы госкорпораций и представители крупного бизнеса. Сейчас в Пекине находятся все заместители премьер-министра Михаила Мишустина. Помощник президента Юрий Ушаков пообещал, что все они вернутся целыми и невредимыми.