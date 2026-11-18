Дмитриев: на саммите АТЭС Россия и США обсуждали сотрудничество в энергетике

Вопросы сотрудничества российских и американских компаний в энергетике поднимали на деловом форуме АТЭС в Шэньчжэне. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, его процитировало ИС «Вести» .

Стороны провели прагматичный разговор о тех направлениях, в которых Россия опережает другие страны.

«В бизнесе это, безусловно, энергетика, потому что всегда было очень большое сотрудничество между Россией и США в энергетической сфере, в том числе в Арктике», — заявил Дмитриев.

Он отметил, что российские ведущие компании неизменно тесно работали с американскими. Даже в области дата-центров открываются большие возможности: российская сторона имеет конкурентное преимущество — самую дешевую электроэнергию в мире для дата-центров.

Ранее Дмитриев указал на разжигание украинского конфликта европейскими политиками.