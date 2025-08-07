Полянскийй: Совбез ООН в закрытом формате обсудит преследование Гуцул и Додика

Судебное преследование главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул обсудят члены Совбеза ООН. Заседание пройдет 7 августа в закрытом формате, сообщил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале .

«Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии — Евгении Гуцул», — объявил он.

Итоги встречи Полянский пообещал довести до журналистов. Пресс-подход пройдет около полуночи по московскому времени.

Суд района Буюканы в Кишиневе приговорил башкана Гагаузии к семи годам тюрьмы. Гуцул обвинили в получении денег от организованной преступной группировки, координации протестов в сентябре-ноябре 2022 года и ввозе неучтенных денег на финансирование партии «Шор».

Додик ранее решением Центризбиркома Боснии и Герцеговины лишился мандата главы Республики Сербской. Ему предоставили 90 дней на обжалование.