Россия добилась обсуждения приговора Гуцул в Совбезе ООН

Судебное преследование главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул обсудят члены Совбеза ООН. Заседание пройдет 7 августа в закрытом формате, сообщил первый зампостпреда России Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
«Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии — Евгении Гуцул», — объявил он.
Итоги встречи Полянский пообещал довести до журналистов. Пресс-подход пройдет около полуночи по московскому времени.
Суд района Буюканы в Кишиневе приговорил башкана Гагаузии к семи годам тюрьмы. Гуцул обвинили в получении денег от организованной преступной группировки, координации протестов в сентябре-ноябре 2022 года и ввозе неучтенных денег на финансирование партии «Шор».