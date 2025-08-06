Мандат главы Республики Сербской Додика аннулировали

Центризбирком Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской Милорада Додика. Об этом сообщила газета Dnevni Avaz.
Решение приняли единогласно всеми членами ЦИК. Комиссия действовала согласно решению суда БиГ.
Избирком установит крайний срок подачи апелляции, после чего в течение 90 дней в республике должны пройти досрочные выборы.
Лидер Сербии Александр Вучич ранее заявил, что решение суда оставить в силе приговор против Додика является политической атакой на весь сербский народ. Сербия отказывается принимать эту «аморальную, антицивилизационную и недемократическую судебную практику», подчеркнул глава республики.
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