Мандат главы Республики Сербской Додика аннулировали

Центризбирком Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской Милорада Додика. Об этом сообщила газета Dnevni Avaz .

Решение приняли единогласно всеми членами ЦИК. Комиссия действовала согласно решению суда БиГ.

Избирком установит крайний срок подачи апелляции, после чего в течение 90 дней в республике должны пройти досрочные выборы.

Лидер Сербии Александр Вучич ранее заявил, что решение суда оставить в силе приговор против Додика является политической атакой на весь сербский народ. Сербия отказывается принимать эту «аморальную, антицивилизационную и недемократическую судебную практику», подчеркнул глава республики.