Аналитик Энтина рассказала, что у Додика есть три месяца для оспаривания отзыва мандата

Президент Республики Сербской Милорад Додик располагает тремя месяцами для оспаривания решения Центральной избирательной комиссии Боснии и Герцеговины, лишившей его полномочий. Об этом рассказала профессор, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Екатерина Энтина в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам аналитика, последние пять лет все процессы в Боснии и Герцеговине протекают в режиме явочного порядка, поэтому принятое решение будет признано Западом как легитимное.

«ЦИК аннулировал полномочия Милорада Додика. У него есть 90 дней на обжалование. Можно говорить, что данное решение каким-то образом изменено не будет», — отметила эксперт.

Как пояснила Энтина, Запад настойчиво реализует стратегию смены политической конфигурации в стране.