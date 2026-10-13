Робот пристал к юной девушке в Германии и попал в полицию

Робот потрогал 16-летнюю девушку в Германии, его владельцы под следствием

В Кельне полутораметровый робот в костюме Железного человека приставал к 16-летней школьнице на улице. Он успел потрогать девушку за ягодицы, на вызов приехала полиция, сообщила местная газета Tagesschau .

Незадолго до полуночи 16-летняя девушка выходила из ресторана вместе с двумя подругами. К ней сзади подошел робот.

Он коснулся рукой ягодиц подростка и, как добавили в полиции, «совершил толчкообразные движения в области ее таза».

Школьница вызвала правоохранителей. Те быстро нашли владельца устройства, им оказался другой подросток. Он через смартфон и транслировал запись в социальные сети.

Силовики конфисковали робота и смартфоны участников стрима. Криминальная полиция Кельна выясняет, кто именно управлял устройством в момент нападения.

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