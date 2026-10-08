Перегруженный голубь провалил доставку контрабанды в колумбийскую тюрьму

Заключенные колумбийской тюрьмы строгого режима Палогордо попытались организовать доставку аксессуаров для смартфонов с помощью обученного голубя, однако не рассчитали вес посылки. Об этом написал сайт Infobae со ссылкой на Национальный пенитенциарный институт страны (INPEC).

Из-за слишком тяжелой ноши пернатый курьер не смог набрать нужную высоту и совершил вынужденную посадку прямо на контрольном участке. Охрана тюрьмы быстро перехватила птицу.

На опубликованных ведомством кадрах было видно, как сотрудники снимают с голубя самодельную упряжь и обмотанный пленкой сверток. Внутри находились два магнитных кабеля для зарядки телефонов, которые адресаты ожидали во внутреннем дворе.

«Зафиксирован голубь в зоне „Портал 1“. Голубь из-за веса не может летать», — прокомментировал охранник.

После изъятия груза и оформления протокола пернатого курьера отпустили на свободу.

Ранее россиянам напомнили о способностях голубей находить дорогу домой, хранить верность партнеру и узнавать людей по лицам.