Режиссер «Схватки» случайно прострелил себе ногу

Режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу в Лос-Анжелесе

Голливудский режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу в тире Лос-Анджелеса. Об этом сообщил портал TMZ .

Несчастный случай произошел в субботу около 16:00 в тире The Range LA. По данным источников, 83-летний Манн, который увлекается стрельбой по мишеням, хотел убрать оружие в кобуру, но случайно выстрелил.

Пуля попала режиссеру в ногу, его пришлось госпитализировать. Полиция подтвердила, что это была случайность на тренировке, а не намеренный выстрел.

Представитель Манна сообщил, что травма оказалась поверхностной. Режиссеру оказали помощь и вскоре выписали из больницы.

«В субботу в тире оружие режиссера Майкла Манна случайно выстрелило, пока находилось в кобуре. Это привело к незначительному ранению», — говорится в заявлении представителя.

Майкл Манн известен как режиссер фильмов «Схватка», «Соучастник», «Али» и «Полиция Майами».

Ранее в результате стрельбы после футбольного матча Magic City Classic возле стадиона Legion Field в американском Бирмингеме, штат Алабама один человек погиб и еще восемь получили ранения.