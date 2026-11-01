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    Режиссер «Схватки» случайно прострелил себе ногу

    Режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу в Лос-Анжелесе

    Фото: 360.ru

    Голливудский режиссер Майкл Манн случайно выстрелил себе в ногу в тире Лос-Анджелеса. Об этом сообщил портал TMZ.

    Несчастный случай произошел в субботу около 16:00 в тире The Range LA. По данным источников, 83-летний Манн, который увлекается стрельбой по мишеням, хотел убрать оружие в кобуру, но случайно выстрелил.

    Пуля попала режиссеру в ногу, его пришлось госпитализировать. Полиция подтвердила, что это была случайность на тренировке, а не намеренный выстрел.

    Представитель Манна сообщил, что травма оказалась поверхностной. Режиссеру оказали помощь и вскоре выписали из больницы.

    «В субботу в тире оружие режиссера Майкла Манна случайно выстрелило, пока находилось в кобуре. Это привело к незначительному ранению», — говорится в заявлении представителя.

    Майкл Манн известен как режиссер фильмов «Схватка», «Соучастник», «Али» и «Полиция Майами».

    Ранее в результате стрельбы после футбольного матча Magic City Classic возле стадиона Legion Field в американском Бирмингеме, штат Алабама один человек погиб и еще восемь получили ранения.

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