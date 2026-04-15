Алек Болдуин признался, что инцидент на «Ржавчине» отбил у него желание работать

Голливудский актер Алек Болдуин заявил, что после инцидента на съемках фильма «Ржавчина» не хочет работать и предпочитает проводить время дома. В интервью изданию The Hollywood Reporter артист признался, что ситуация в Нью-Мексико, когда погибла оператор картины, стала для него очень болезненной.

«Я провел дома с детьми три с половиной года, практически не работал. Сейчас же все изменится. Я собираюсь уехать и заняться множеством дел. Но я проводил время дома, привык к этому, и больше не хочу выходить из дома. Я больше не хочу работать, совершенно не хочу», — рассказал Болдуин.

ЧП произошло во время съемок фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года. Во врем репетиции Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. Погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был серьезно ранен. Актер заявил, что не нажимал спусковой крючок, выстрел произошел самопроизвольно.

Разбирательства длились до 2024 года, когда ассистентку Ханну Гутьеррес-Рид приговорили к 18 месяцев тюрьмы за непредумышленное убийство. Следствие установило, что причиной ЧП стало неосторожное обращение с боеприпасами.