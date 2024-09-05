Дело против Болдуина об убийстве на съемочной площадке попросили возобновить

Прокурор обратился к суду штата Нью-Мексико и потребовал пересмотреть решение касательно американского актера Алека Болдуина. Об этом сообщила газета The Guardian .

Суд попросили восстановить обвинение в непредумышленном убийстве на съемочной площадке фильма «Ржавчина».

В 2021 году актер открыл стрельбу из револьвера, который оказался заряженным боевым патроном, в результате оператор Галина Хатчин получила тяжелые ранения. Женщина умерла, и артиста обвинили в непредумышленном убийстве.

В апреле реквизитора по оружию Ханну Гутьеррес-Рид приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Она занималась проверкой пистолета на съемках, но один из шести патронов револьвера был боевым.

В июле дело закрыли, так как прокуратура скрыла некоторые факты, которые могли быть связаны с расследованием. Во время объявления решения судьи Болдуин расплакался. Дело прекратили без возможности пересмотра, сообщил телеканал NBC.