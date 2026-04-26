Устроивший стрельбу на приеме с Трампом оставил манифест

CBS: следователи нашли манифест с целями стрелка на приеме с Трампом

Манифест с указанием имен сотрудников администрации президента США оставил устроивший стрельбу на приеме журналистов пула Белого дома Коул Томас Аллен. Как сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники среди чиновников, следователи считают, что они могли стать жертвой нападения.

Собеседник журналистов подчеркнул, что в социальных сетях задержанный выступал с критикой политики главы Белого дома Дональда Трампа, а также продвигал антихристианскую риторику.

Перед нападением Аллен отправил членам семьи несколько писем, ужин с корреспондентами там не упоминался, но родные передали послания в полицию. В статье отметили, что речь, возможно, идет о том самом манифесте.

Журналисты выяснили, что в отель Washington Hilton, где проходил банкет, Аллен принес дробовик, купленный в августе 2025 года, и полуавтоматический пистолет, которым владеет с 2023-го.

По образованию задержанный — магистр компьютерных наук, а из его профиля в соцсетях следует, что он занимался разработкой видеоигр и работал преподавателем на полставки. По словам источников, Аллен числился в компании, предоставляющей услуги репетиторов, и в декабре 2024 года получил награду «Учитель года».

Опрошенные родственники стрелка заявили, что Аллен постоянно делал радикальные заявления и говорил, будто разработал план для исправления мировых проблем. По их словам, последние месяцы он регулярно посещал тир.

Кроме того, устроивший стрельбу принимал участие в протестной акции «Без королей», а также состоял в организации The Wide Awakes («Неспящие»). Так называлось молодежное движение республиканцев президента Авраама Линкольна. Сейчас название использует радикальная группировка сторонников антитрамповских идей.

Во время стрельбы в отеле Washington Hilton, где проходил ужин ассоциации прессы Белого дома, ранение получил сотрудник Секретной службы. Президента США Дональда Трампа, его супругу Меланию, вице-президента Джей Ди Вэнса и пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт прикрыли и вывели охранники.