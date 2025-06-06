«Революция наоборот». Симоньян позабавила размолвка между Трампом и Маском

Размолвка между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском войдет в историю. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале прокомментировала разразившийся в публичном поле скандал.

«Современная американская политическая культура войдет в историю как переломная, конечно. Вроде английской промышленной революции. Только наоборот. Но наблюдать занятно», — заявила она.

Маск поддержал Трампа при выдвижении на пост президента, вложил в его избирательную кампанию крупную сумму и возглавил DOGE, но затем их пути разошлись.

Бизнесмен раскритиковал проект федерального бюджета, предполагающий отмену субсидий производителям электромобилей и солнечных батарей, объявил о выводе из эксплуатации космического корабля Dragon, обвинил республиканца в связях с Джеффри Эпштейном и поддержал импичмент. Политик же заявил, что разочаровался в главе SpaceX и пригрозил оставить его без госконтрактов.