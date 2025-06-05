Трамп признался, что разочарован в Маске

Президент США Дональд Трамп разочаровался в бизнесмене Илоне Маске из-за критики в адрес бюджета. Он заявил на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме, что бывший глава DOGE видел законопроект заранее и знал о сокращении расходов. Об этом сообщил NBC News .

Трамп сказал, что всегда симпатизировал Маску, поэтому был удивлен его реакцией на законопроект о федеральном бюджете. По его мнению, возмущение бизнесмена связано с сокращением налоговых льгот для производителей электромобилей. Основатель Tesla Motors рассчитывал на миллиарды долларов субсидий, а не на их отмену.

«Я очень разочарован, потому что Илон знал внутреннюю работу этого законопроекта. Я очень разочарован в Илоне. Я много помогал Илону», — сказал президент.

Кроме того, Маска расстроил отказ от кандидатуры Джареда Айзекмана на пост руководителя НАСА. Трамп счел назначение демократа неуместным. Он заявил, что поддерживал с бизнесменом прекрасные отношения и не уверен, что они останутся таковыми.

Маск ответил на претензии Трампа. В соцсети X он опроверг слова президента об ознакомлении с проектом бюджета.

«Ложь, этот законопроект мне ни разу не показывали, и он был принят глубокой ночью так быстро, что почти никто в конгрессе не успел его прочитать», — заявил бизнесмен.

После того как члены палаты представителей одобрили проект, Маск обрушился на них в соцсетях. Он назвал законопроект свинским, а прошедшее голосование — мерзким явлением.