Маск в отместку Трампу объявил о выводе космического корабля Dragon

Маск в ответ на слова Трампа о субсидиях решил вывести из эксплуатации Dragon

Владелец SpaceX Илон Маск объявил о выводе из эксплуатации космического корабля Dragon и поддержал идею об импичменте президента США Дональда Трампа. Он написал об этом в соцсети X .

«В свете заявления президента об аннулировании моих государственных контрактов, SpaceX немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon», — написал он.

Маск призвал утвердить сбалансированный бюджет. По его мнению, несправедливо сокращать субсидии для производителей электромобилей и солнечных батарей, сохраняя поддержку газовой и нефтяной промышленности.

Бизнесмен также репостнул публикацию малазийского журналиста Йана Майлза Чонга. Он встал на сторону Маска, предложил объявить Трампу импичмент и поставить во главе США вице-президента Джей Ди Вэнса.

Разногласия бывших соратников возникли после того, как палат представителей поддержала законопроект о сокращении трат. Маск назвал это свинством, а Трамп заявил, что разочаровался в нем.