Маск заявил, что имя Трампа есть в деле Эпштейна

Маск: файлы Эпштейна не были обнародованы потому, что в них есть имя Трампа

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президент США Дональд Трамп якобы фигурирует в деле о растлении несовершеннолетних экс-финансиста Джеффри Эпштейна. Свое сенсационное утверждение он опубликовал в соцсети X.

«Пришло время сбросить по-настоящему большую бомбу. Дональд Трамп фигурирует в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, по которой они не были обнародованы», — написал Маск.

Эпштейн был одним из самых влиятельных миллиардеров, занимался инвестиционным бизнесом более 40 лет. Среди его друзей были Билл Клинтон, Трамп, голливудские знаменитости, известные политики и британские аристократы. При этом за закрытыми дверями его роскошных особняков, как позже выяснило следствие, насиловали несовершеннолетних.

Трамп после вступления в должность на втором сроке пообещал полностью рассекретить материалы дела Эпштейна. Но гриф секретности сняли в основном со старых документов.