Рэпера Птаху оштрафовали за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Давида Нуриева, более известного как Птаха, за пропаганду наркотиков в интернете. Вынесенный вердикт он оценил в беседе с 360.ru.

«Я не являюсь правообладателем этих треков 2009 и 2010 годов. Я пишу песни, передаю в компанию, отдаю все права. Не могу их ни добавлять в соцсети, ни удалять. Ничего не могу», — заявил рэпер до вынесения решения.

По его словам, треки, на которые обратили внимание в суде, — пиратские версии, а пропагандистская песня на самом деле антинаркотическая.

«Я от лица торговца наркотиками объясняю маленькому мальчику, что это плохо заканчивается», — пояснил рэпер.

Защита также ссылалась на экспертизу, которая не нашла в треке пропаганды. Несмотря на это, суд признал Нуриева виновным и постановил взыскать с него 80 тысяч рублей. Рэпер назвал решение предвзятым.

Ранее Птаха признавался, что протокол о пропаганде наркотиков показался ему абсурдным.