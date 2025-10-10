Раскрыта причина, почему финн 30 лет хранил тела родителей в морозилке

Хранивший 30 лет тела родителей в морозилке финн хотел лечь с ними в одну могилу

Финский врач из города Турку объяснил, почему 30 лет хранил тела своих усопших родителей в морозильной камере. Об этом сообщил портал Yle.

По словам 80-летнего мужчины, он хотел, чтобы его похоронили вместе с родителями. Он уже подал прошение о создании семейной могилы.

Финский врач пояснил, что его родители хотели обрести покой в присутствии родственников и полной тишине. Это была их последняя поля. Кроме того, предполагается, что в той же могиле похоронят и его брата.

Финские правоохранители обнаружили в частном доме финна тела замороженных мужчины и женщины в сентябре 2024 года. Они умерли в 1994 и 1995 годах. Их пожилого сына обвинили в надругательстве над усопшими родителями. Мужчину также обязали похоронить их до 26 августа, но он оспорил это требование, чтобы успеть организовать семейное захоронение.