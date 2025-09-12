Финский врач 30 лет хранил тела родителей в морозильнике

Житель финского города Турку хранил тела родителей в морозильной камере в течение 30 лет. Об этом сообщил портал Yle.

Полицейские в ходе обыска в частном доме обнаружили тела пожилой супружеской пары, которые скончались своей смертью в 1994 и 1995 годах.

«Два человека хранились в морозильной камере в Турку на территории склада частного дома. Покойников нашли во время обыска в двух разных морозильных камерах», — заявил детектив полиции Юго-Западной Финляндии Лассе Пунктуате.

До этого внимание правоохранителей привлек 80-летний сын умерших, который, помимо врачебной практики руководил компанией, оказывающей ритуальные услуги. При этом в городе ни его, ни фирму не знали.

По данным портала, теле супругов после их смерти передали родственникам для захоронения, а на кладбище даже установили надгробный камень. При этом сын так и не похоронил умерших родителей. Свой поступок он не объяснил.