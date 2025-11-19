Коррупционный скандал на Украине встревожил лидеров Евросоюза, но они продолжили оберегать президента Владимира Зеленского. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил об этом РИА «Новости» .

«Сейчас они ведут себя так, знаете: „Зеленский — сукин сын, но он наш сукин сын“. Понимаете? Это их очень встревожило, это их беспокоит, но при этом они заявляют о том, что надо продолжать помощь Украине», — сказал он.

Зеленский у власти принесет больше пользы Евросоюзу, заинтересованному в продолжении конфликта. Альтернативной кандидатурой Медведчук назвал бывшего главкома Вооруженных сил Украины, посла Валерия Залужного, но предупредил, что из-за необходимости провести выборы европейцы не пойдут на рокировку.

Мнения о перспективах Зеленского на фоне скандала с мошенничеством в «Энергоатоме» разделились. Американский офицер Скотт Риттер уверен, что его не отправят в отставку без разрешения ЕС. Бывший советник главы офиса президент Украины Алексей Арестович, признанный в России террористом и экстремистом, заявил что транзит власти уже начался.