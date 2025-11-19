Раскрыта причина иммунитета Зеленского в коррупционном скандале
Медведчук: ЕС считает Зеленского своим человеком, поэтому не наказывает
Коррупционный скандал на Украине встревожил лидеров Евросоюза, но они продолжили оберегать президента Владимира Зеленского. Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук сообщил об этом РИА «Новости».
«Сейчас они ведут себя так, знаете: „Зеленский — сукин сын, но он наш сукин сын“. Понимаете? Это их очень встревожило, это их беспокоит, но при этом они заявляют о том, что надо продолжать помощь Украине», — сказал он.
Зеленский у власти принесет больше пользы Евросоюзу, заинтересованному в продолжении конфликта. Альтернативной кандидатурой Медведчук назвал бывшего главкома Вооруженных сил Украины, посла Валерия Залужного, но предупредил, что из-за необходимости провести выборы европейцы не пойдут на рокировку.
Мнения о перспективах Зеленского на фоне скандала с мошенничеством в «Энергоатоме» разделились. Американский офицер Скотт Риттер уверен, что его не отправят в отставку без разрешения ЕС. Бывший советник главы офиса президент Украины Алексей Арестович, признанный в России террористом и экстремистом, заявил что транзит власти уже начался.