На Украине арестовали кума Зеленского

На Украине суд отправил под стражу бывшего вице-премьера Алексея Чернышова. Чиновник проходит по делу Тимура Миндича, сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

«Чернышова суд отправил под стражу на 60 суток, до 16 января, с возможностью внести залог в 51,6 миллиона гривен (более 99 миллионов рублей)», — говорится в сообщении.

Чернышов отрицает свою вину. На слушаниях в суде он заявил, что следствие не смогло доказать его причастность по этому делу.

Бывшего вице-премьера подозревают в незаконном обогащении. По данным НАБУ, Чернышов получил 1,2 миллиона долларов из коррупционных средств благодаря схемам в «Энергоатоме». Кроме того, его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Как уточнил RT, Чернышову предъявили два обвинения в коррупции. Одно связано с откатами в строительной сфере, а второе — со схемой «кошелька» Зеленского Миндича.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев не сможет избежать последствий разразившегося коррупционного скандала, в котором фигурируют соратники президента Владимира Зеленского и его кум Чернышов.