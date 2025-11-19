Коррупционные скандалы запустили процесс транзита власти на Украине

Череда скандалов и вскрытые факты коррупции в высших эшелонах украинской власти интерпретировали, как часть процесса по снятию Владимира Зеленского с должности президента страны. Начался транзит власти, написал в Telegram-канале бывший советник офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что параллельно с этим активизировались и переговоры по прекращению огня. В частности, в МИД Турции назвали дату их возможного возобновления — 3 декабря. Также снова стал актуальным вопрос встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Арестович считает, что грядут большие изменения, причем интенсивность событий будет только нарастать.

«Параллельно со снятием Зеленского осуществляется процесс отделения членов его „военного кабинета“ от возможного участия в управлении страной после ухода их начальника», — отметил он.

По его словам, они уже доказали свою недоговороспособность и неэффективность в деле защиты Украины. Те, кто успел сбежать с Украины в надежде, что их минует участь наказания и допросов, оказались уязвимы перед американским правосудием. Особенно, если они участвовали в разворовывании помощи США.

Арестович предположил, что ведущую роль в транзите власти будет играть Верховная рада, которая сразу начнет подготовку к выборам, чтобы узаконить переговоры и установить мир с Россией. Только вот круг кандидатов на пост главы государства будут определять западные партнеры Киева.

В начале ноября Арестович предрек крушение украинского фронта, заявив, что ВСУ потеряют Запорожье и Днепр после Купянска и Красноармейска.