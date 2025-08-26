Экс-депутат Рады Килинкаров рассказал, что офис Зелинского не рассматривает Залужного как оппонента на выборах
Офис президента Украины Владимира Зеленского не воспринимает бывшего командующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного как потенциального соперника на предстоящих выборах. Такую точку зрения озвучил бывший депутат Украины Спиридон Килинкаров в интервью телеканалу «Звезда».
Килинкаров заметил, что Залужный пока публично не заявлял о своем желании заняться активной политической деятельностью, и его нынешний политический вес остается неясным. Он подчеркнул, что будущее Залужного зависит от потребностей самого офиса Зеленского: если он понадобится как кандидат, он примет участие в выборах, а если нет — останется вне политики.
Собеседник напомнил, что у Залужного имеются тесные связи с администрацией Зеленского, включая договоренности с руководителем аппарата президентом Андреем Ермаком.