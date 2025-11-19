Президент Украины Владимир Зеленский продолжит избегать обвинений в коррупции и отставки до тех пор, пока этого не захочет Евросоюз. Об этом сообщил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в YouTube-канале .

Он обратил внимание на то, что два ближайших соратника Зеленского уже попали под подозрение в крупной коррупционной схеме. Оба, по мнению Риттера, наверняка укажут на президента. Однако он останется неприкосновенным.

«Но пока европейские державы, которые его поддерживают, хотят, чтобы он оставался на своем посту, обвинения в коррупции к нему не прилипнут. <…> А как только прилипнут, вы поймете, что Европа сказала: „Хватит, он уходит“», — заявил офицер.

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович, включенный в России в список террористов и экстремистов, сообщил, что транзит власти уже начался. Ведущую роль в этом процессе исполнит, по его мнению, Верховная рада.