Россияне осенью смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны
Осенью 2026 года россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны
Россияне этой осенью смогут воспользоваться прямыми авиарейсами в 42 страны. Такой перечень следует из сезонного расписания полетов, сообщило РИА «Новости».
Осенью перевозчики откроют несколько новых и возобновят ряд ранее приостановленных маршрутов. В середине сентября авиакомпания Jazeera Airways планирует восстановить рейсы из Москвы в Кувейт. С 1 октября пакистанская Fly Jinnah будет ежедневно летать между Москвой и Исламабадом.
Алжирская Air Algerie со 2 октября начнет выполнять рейсы в Москву три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. С 4 октября Myanmar International Airways запустит маршрут Новосибирск — Мандалай — Янгон.
В ноябре Azur Air намерена начать полеты в Хамбантоту на Шри-Ланке из восьми российских городов.
Больше всего прямых маршрутов из России приходится на страны Западной Азии. В этом регионе доступны перелеты в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию.
Также прямое авиасообщение сохраняется со всеми пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.
В Южной Азии россиянам доступны шесть направлений, включая Индию, Иран, Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланку. В Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Индонезия, Мьянма и Таиланд.
Прямые рейсы также выполняются в Китай, КНДР и Монголию, а в Африке — в семь стран. В Европе выбор ограничен Сербией и Белоруссией.
Ранее в АТОР назвали ошибочными рекомендации не ездить на Мальдивы и во Вьетнам.