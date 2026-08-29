Россияне осенью смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны

Осенью 2026 года россияне смогут долететь прямыми рейсами в 42 страны

Россияне этой осенью смогут воспользоваться прямыми авиарейсами в 42 страны. Такой перечень следует из сезонного расписания полетов, сообщило РИА «Новости» .

Осенью перевозчики откроют несколько новых и возобновят ряд ранее приостановленных маршрутов. В середине сентября авиакомпания Jazeera Airways планирует восстановить рейсы из Москвы в Кувейт. С 1 октября пакистанская Fly Jinnah будет ежедневно летать между Москвой и Исламабадом.

Алжирская Air Algerie со 2 октября начнет выполнять рейсы в Москву три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам. С 4 октября Myanmar International Airways запустит маршрут Новосибирск — Мандалай — Янгон.

В ноябре Azur Air намерена начать полеты в Хамбантоту на Шри-Ланке из восьми российских городов.

Больше всего прямых маршрутов из России приходится на страны Западной Азии. В этом регионе доступны перелеты в Абхазию, Азербайджан, Армению, Бахрейн, Грузию, Израиль, Иорданию, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию, Сирию и Турцию.

Также прямое авиасообщение сохраняется со всеми пятью странами Центральной Азии — Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном.

В Южной Азии россиянам доступны шесть направлений, включая Индию, Иран, Мальдивы, Пакистан и Шри-Ланку. В Юго-Восточной Азии — Вьетнам, Индонезия, Мьянма и Таиланд.

Прямые рейсы также выполняются в Китай, КНДР и Монголию, а в Африке — в семь стран. В Европе выбор ограничен Сербией и Белоруссией.

Ранее в АТОР назвали ошибочными рекомендации не ездить на Мальдивы и во Вьетнам.