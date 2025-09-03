Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Конго Дени Сассу-Нгессо. Лидеры встретились в государственной резиденции «Дяоюйтай» в Китае. Видео переговоров опубликовала пресс-служба Кремля.

«Конго — наш надежный, проверенный временем друг и партнер», — заявил Путин.

Президенты России и Конго встретились в государственной резиденции «Дяоюйтай». В переговорах участвуют делегации обеих стран.

Ранее Путин встретился с председателем Государственных дел КНДР Ким Чен Ыном. После официальных переговоров они продолжили общение в формате «тет-а-тет». Лидер Северной Кореи подчеркнул, что считает помощь России братским долгом и сделает все, чтобы ее поддержать.

Раздосадованный президент США Дональд Трамп попросил председателя Китая Си Цзиньпина «передать привет» Владимиру Путину и Ким Чен Ыну и объявил о заговоре против США.