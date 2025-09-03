Путин и Ким Чен Ын после переговоров остались на беседу тет-а-тет

После официальных переговоров президент Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын продолжили общение в формате тет-а-тет. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Главы государств встретились в резиденции «Дяоюйтай» после военного парада в Пекине по случаю 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Стороны обсудили перспективы развития отношений стран в разных направлениях.

По данным агентства, официальные переговоры продлились более полутора часов.

Во время встречи Путин назвал отношения России и Северной Кореи особыми. Также он поблагодарил народ КНДР за помощь в освобождении курского приграничья от ВСУ.

Ким Чен Ын рассказал, что страна всегда готова прийти на помощь России и считает это братским долгом.