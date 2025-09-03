Ким Чен Ын назвал помощь России братским долгом

КНДР считает помощь России братским долгом и сделает все, чтобы ее поддержать. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Если что-то есть, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, и будем считать это братским долгом», — объяснил он.

Путин поблагодарил КНДР за участие в освобождении Курской области от ВСУ. Он отметил, что северокорейские военные храбро сражались с современным неонацизмом.

«Хочу отметить, что мы никогда не забудем и тех жертв, которые понесли ваши вооруженные силы и семьи ваших военнослужащих», — добавил президент.

Ранее лидеры стран приняли в Пекине участие в параде по случаю 80-й годовщины Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. После торжественного мероприятия они сели в одну машину и отправились на переговоры в резиденцию «Дяоюйтай».