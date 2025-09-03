«Пока готовите заговор». Трамп в истерике попросил Си передать привет Путину и Ким Чен Ыну

Трамп через Си передал привет Путину и Ким Чен Ыну и объявил о заговоре

Президент США Дональд Трамп попросил председателя Китая Си Цзиньпина передать привет Владимиру Путину и Ким Чен Ыну. Он написал об этом в социальной сети Truth Social, комментируя парад в Пекине.

«Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — обратился к Си американский президент.

Республиканец добавил, что США помогли Китаю «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика», а многие американцы отдали свои жизни ради победы и славы Китая. Тут же политик выразил надежду, что их будут чтить и помнить.

Под занавес американский президент пожелал Си и народу Китая «великолепного и незабываемого праздника».

Ранее Путин и Ким Чен Ын отправились на переговоры после торжественного приема в честь 80-летия Победы над Японией и окончания Второй мировой войны. Встреча лидеров двух стран проходит в резиденции «Дяоюйтай» в Пекине, сообщили «Известия».