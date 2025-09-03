Владимира Путина и Ким Чен Ына сняли на видео в резиденции «Дяоюйтай»

Президент России Владимир Путин и председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын встретились в резиденции «Дяоюйтай». Их засняли журналисты. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

На записи лидеры двух стран улыбаются и пожимают друг другу руки. Затем Путин приглашает своего коллегу пройти дальше.

Как сообщили «Известия», Путин и Ким Чен Ын начали двустороннюю встречу.

«За последнее время отношения между нашими странами приняли особый доверительный и дружеский характер, союзнический характер», — заявил российский лидер.

В Пекине Путин традиционно остановился в старинной резиденции «Дяоюйтай». Здесь он проводит серию встреч с зарубежными лидерами.

Эта резиденция возникла в XII веке на месте площадки для рыбной ловли. Ее использовали для отдыха императоров. В середине XX века здесь построили 19 особняков разных стилей, и резиденция превратилась в место приема высокопоставленных гостей. Всего в резиденции побывало более 800 глав государств и правительств.