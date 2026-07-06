Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг россиянам грозит до 20 лет

РИА «Новости»: руферам Ангелине Николау и Ивану Биркусу грозит до 20 лет тюрьмы

Россиянам Ангелине Николау и Ивану Биркусу (Кузнецову), задержанным после подъема на Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, грозит до 20 лет лишения свободы. Об этом РИА «Новости» сообщили в прокуратуре Манхэттена.

Паре предъявили три уголовных обвинения: в создании угрозы жизни, повреждении имущества и краже со взломом. Максимальное наказание по каждой статье составляет до семи лет. Также им вменяют административное правонарушение за незаконное проникновение на крышу здания.

В случае обвинительного приговора суд может как сложить сроки наказания, так и назначить более мягкое наказание. На предварительном заседании 2 июля обвиняемые не признали вину. Суд отпустил их без залога, следующее слушание назначено на 24 августа.

Руферы 1 июля поднялись на верхнюю часть Эмпайр-стейт-билдинг и развернули баннер с надписью: «Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир». После акции их задержали.