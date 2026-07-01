Россиянин сделал предложение девушке на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг
Guardian: россиянин сделал предложение на шпиле небоскреба в Нью-Йорке
Российский руфер Иван Биркус (настоящая фамилия — Кузнецов) сделал предложение своей возлюбленной Ангеле Николау на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. После спуска счастливую пару задержала полиция, сообщила The Guardian.
Молодые люди поднялись выше смотровых площадок, на вершину небоскреба высотой 443 метра. На шпиле пара развернула черный баннер.
«Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир», — гласила надпись на плакате.
Около 12:30 руферы спустились на платформу у конструкции, которая поддерживает антенну. Там Биркус встал на одно колено, после чего Николау обняла и поцеловала его.
«Сейчас я нахожусь у Эмпайр-стейт-билдинг, вы можете наблюдать за происходящим через городскую веб-камеру», — написала Николау в соцсетях.
Но кроме зрителей, за происходящим следили беспилотник и вертолет полиции Нью-Йорка.
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