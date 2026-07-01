Россиянин сделал предложение девушке на шпиле Эмпайр-стейт-билдинг

Guardian: россиянин сделал предложение на шпиле небоскреба в Нью-Йорке

Российский руфер Иван Биркус (настоящая фамилия — Кузнецов) сделал предложение своей возлюбленной Ангеле Николау на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. После спуска счастливую пару задержала полиция, сообщила The Guardian .

Молодые люди поднялись выше смотровых площадок, на вершину небоскреба высотой 443 метра. На шпиле пара развернула черный баннер.

«Когда сила любви побеждает любовь к власти, мир познает мир», — гласила надпись на плакате.

Около 12:30 руферы спустились на платформу у конструкции, которая поддерживает антенну. Там Биркус встал на одно колено, после чего Николау обняла и поцеловала его.

«Сейчас я нахожусь у Эмпайр-стейт-билдинг, вы можете наблюдать за происходящим через городскую веб-камеру», — написала Николау в соцсетях.

Но кроме зрителей, за происходящим следили беспилотник и вертолет полиции Нью-Йорка.

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