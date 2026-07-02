В Нью-Йорке суд рассмотрел дело россиян после подъема на небоскреб

Российские руферы Иван Биркус (настоящая фамилия — Кузнецов) и Ангелина Николау предстали перед судом в Нью-Йорке после подъема на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Вину подсудимые не признали, сообщил NBC News .

Биркуса и Николау обвинили в незаконном проникновении в здание с целью совершения преступления, создании угрозы жизни и здоровью первой степени, умышленном повреждении имущества второй степени, а также дополнительное обвинение, связанное с восхождением на здание высотой почти 450 метров.

Адвокат ответчиков заявил, что прокуратура включила в дело слишком много обвинений для такого случая. Судья решил освободить Биркуса и Николау под надзор. Они живут в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси. Следующее заседание по делу назначили на 24 августа.

«Мы ответим позже. Сейчас мы не готовы. Нам просто нужно расслабиться», — сказал Кузнецов в ответ на шквал вопросов.

Ранее пара забралась на шпиль небоскреба в темных нарядах и масках, а затем Биркус сделал Николау предложение руки и сердца.