Росгвардейцы задержали руферов, которые залезли на крышу Зимнего дворца

Руферы проникли на крышу Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Сигнал о ЧП поступил в дежурную часть Росгвардии около 04:00, сообщили в телеграм-канале ведомства.

Росгвардия получила сообщение от службы безопасности Государственного Эрмитажа. Сотрудники музея выставили дополнительные посты на возможных путях спуска руферов.

Злоумышленников задержали. Одного из нарушителей передали сотрудникам органам внутренних дел. Второй же пожаловался на плохое самочувствие: его направили на скорой в городскую больницу.

Ранее руферы повредили Троицкий собор в Санкт-Петербурге. Нанесенный ими ущерб оценили в 348 тысяч рублей.