«Примерно из этой же серии». Мединский сравнил саммит в Швейцарии с Евровидением

Мединский сравнил саммит в Швейцарии с Евровидением из-за числа стран-участниц

Многие страны не приедут на саммит по Украине в Швейцарии так же, как и не приехали на Евровидение. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил об этом ТАСС .

Журналисты спросили его, имеет ли смысл проводить саммит в заявленном составе — без присутствия многих стран, например, России и Китая. В ответ Мединский сравнил мероприятие близ Люцерна с эстрадным конкурсом.

«Евровидение же проходит, это примерно из этой же серии. Результат будет примерно такой же», — сказал он.

Россию не пригласили на саммит, несмотря на возражения китайских и швейцарских политиков. Лидеры стран СНГ отказались ехать в Швейцарию.

Евровидение-2024 прошло в мае в Швеции. В конкурсе приняли участие около 40 стран. Победитель, певец Немо Меттлер, разбил награду о сцену.