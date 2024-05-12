Назван победитель Евровидения-2024 | 360°

Мир 12 мая 2024, 01:54 Назван победитель Евровидения-2024 Швейцария стала победительницей Евровидения-2024

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Швейцарский исполнитель Nemo стал победителем Евровидения-2024. Он исполнил песню The Code на финале международного песенного конкурса в Мальме. Трансляцию шоу вели на официальном YouTube -канале проекта.

Занявший первое место рэпер Немо Меттлер набрал 591 балл. Второе место получил исполнитель Baby Lasagna (настоящее имя Марко Пуришич) из Хорватии. У него 547 баллов. Замкнул тройку лидеров украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona (453 балла).

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В финале Евровидения также участвовала израильская певица Эден Голан, несмотря на протесты и призывы к ее исключению из конкурса. Позже стало известно, что ее внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее уже высказалась о музыкальном конкурсе Евровидение в этом году, назвав его «похоронами Западной Европы». По ее мнению, Евровидение «переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство».