Кремль оценил призыв партии Швейцарии пригласить Россию на конференцию по Украине

Песков: Швейцария потеряла нейтралитет, не пригласив Россию на форум по Украине

Власти Швейцарии потеряли свой многолетний нейтралитет, не пригласив Россию на конференцию по Украине. Но с аргументами крупнейшей партии европейской страны, которая призвала пересмотреть решение, можно согласиться. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал официальное заявление крупнейшей фракции парламента Швейцарии «Демократический союз центра», в котором депутаты призвали не превращать конференцию по украине в «односторонний процесс по пропаганде и вооружению» и пригласить на мероприятие представителей России.

«С аргументацией этой партии мы бы согласились. Но действительно Швейцария отходит от своей многолетней традиционной линии, основанной на нейтралитете», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в сложившихся обстоятельствах европейской стране нужно солидаризироваться с западным меньшинством. В противном случае Швейцария окончательно утратит собственный нейтралитет по украинскому вопросу.

Свое участие в саммите по урегулированию конфликта на Украине на швейцарском курорте Бюргеншток подтвердили более 80 стран из 160 приглашенных. США на встрече представят вице-президент Камала Харрис и советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По итогам мероприятия участники разработают дорожную карту по дипломатическому урегулированию боевых действий.