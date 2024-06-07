Мексика отказалась от участия в саммите по Украине в Швейцарии

Мексика отказалась отправлять делегацию для участия в саммите по мирному урегулированию украинского конфликта, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня. Об этом «Известиям» заявили в посольстве этой страны в России.

«Наша страна выступает за мир, поэтому мы ожидаем, что в скором времени появится возможность провести переговоры, в которых будут участвовать обе стороны конфликта», — сказали в диппредставительстве.

Кроме того, как минимум пять латиноамериканских стран отказались отправить своих представителей на конференцию по Украине. Мексика при этом занимает нейтральную позицию, оценивая украинский кризис.

Также на саммите будет отсутствовать Никарагуа. В МИД страны заявили, что оценивают конференцию в Швейцарии как «политический фарс», участники которого желают предъявить России очередной ультиматум.

Приглашения направили в 160 стран, причем 80 делегаций уже подтвердили свое участие на уровне глав государств и правительств.

Ранее бразильский лидер Лула да Силва заявил, что не примет участие в швейцарском саммите по Украине.