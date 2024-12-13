Пример с Асадом наглядно показал Западу один российский принцип

Приезд бывшего президента Сирии Башара Асада в Москву продемонстрировал Западу, что Россия не оставляет своих союзников в беде. Такое заявление сделал профессор международной политики в Школе права и дипломатии Флетчера в Университете Тафтса Дэниел Дрезнер, сообщил The Wall Street Journal .

«Тот факт, что Асад все-таки высадился в Москве, доказывает, что Россия не бросает своих», — сказал Дрезнер.

При этом он считает, что смена власти в Сирии негативно отразилась на репутации России в африканских странах. По словам эксперта, ранее лидеры африканских государств рассматривали Россию как гаранта своего сохранения у власти. Однако события в ближневосточной республике стали важным сигналом для них.

Ранее на Западе предположили, что Россия помогла Асаду сбежать из Сирии. Когда политик вылетел из Дамаска, у воздушного судна отключили транспондеры, чтобы его не отследили и не атаковали. В Москву он прибыл вместе с семьей, президент Владимир Путин предоставил им политическое убежище.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что последние события в Сирии поразили весь мир. Он также раскрыл причины помощи Асаду, напомнив, что Россия в 2015 году стабилизировала ситуацию в Сирии, а дальше работу вели сами власти страны.