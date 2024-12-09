Песков: события в Сирии поразили и Россию, и весь мир

Государственный переворот в Сирии вызвал удивление во всем мире, в том числе и в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью», — отметил он.

По его словам, в Кремле уделяют большое внимание вопросу безопасности российских военных баз в Сирии. Песков также назвал преждевременными разговоры о сохранении военного присутствия в стране. Власти будут обсуждать этот вопрос с теми, кто будет руководить Сирией, подчеркнул он.

Также Песков отметил, что ничего не может сказать по поводу местонахождения бежавшего экс-президента Башара Асада. Решение о предоставлении политического убежища сирийскому лидеру принял лично Владимир Путин, подтвердил представитель Кремля.